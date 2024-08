Atim leader italiano nelle soluzioni funzionali in alluminio per mobili trasformabili si unisce al gruppo Salice

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) - Novedrate, 2 agosto 2024 –globale nella produzione di cerniere e accessori per, ha acquisito con successoS.p.A. (“”), produttoredihardware a base diper l'industria del mobile. L'acquisizione e l'integrazione dinelamplierà il portafoglio dicon nuovi prodotti all'avanguardia, aggiungendoper tavoli estensibili e sistemi. Questa acquisizione consentirà adi sfruttare la propria rete internazionale, composta da 9 filiali commerciali e numerosi distributori, per portare le innovativedia un pubblico globale. “Questa acquisizione amplia la gamma di prodotti del nostroin un segmento di nicchia altamente tecnico per applicazioni nell' arredamento premium, arricchendo il nostro portafoglio esistente.