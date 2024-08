ASUS ROG AHEAD OF THE GAME – Il futuro del gaming alla Gamescom 2024

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Svelato il programma di Colonia per lasCom con eventi dal vivo e online, nuove uscite tecnologiche e premi per un valore di oltre 10.000 dollariRepublic ofrs (ROG), in una nota ufficiale, ha svelato il ricco programma di attività previsto perscom, con eventi che si terranno sia online che in