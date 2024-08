Ascolti tv i dati dell’uno agosto 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Continua il trend positivo dei Giochi Olimpici Nella serata di ieri, giovedì 1, su Rai Uno, Amore, cucina e curry ha coinvolto 1.371.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 la replica di Michelle Impossible & Friends ottiene 1.167.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi, dalle 22:10 alle 22:51 conquista 1.588.000 spettatori pari all'11.3%. Su Italia1 Chicago Med si ferma a 757.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 il film Ibiza segna 700.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Sharm el Sheikh – Un'estate indimenticabile totalizza un a.m. di 523.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 627.000 spettatori e il 4.2%.