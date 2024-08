Archivio Superenalotto agosto 2024 Scoprite se avete vinto | le ultime estrazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano -trovato nella borsetta o in una tasca di una giacca una vecchia schedina del? Potrebbe “valere” qualcosa e allora vi conviene consultare l’dellescoprire se e quanto. Quanto tempo? Come riscuotere la vincita? L’diL’di luglioL’di giugnoL’di maggioQuanto tempo? Ma quanto tempoa disposizione per incassare l’eventuale vincita? Il regolamento dela questo proposito recita: “Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita”.