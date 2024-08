Andrea Piscina e la strategia di caccia per carpire la fiducia dei ragazzini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano – In attesa del giudizio immediato (che salta l’udienza preliminare) la cui richiesta dovrebbe essere formalizzata già la prossima settimana, emergono altri dettagli nella indagine che vede accusato, il 25enne conduttore radiofonico di Rtl 102.5 (ora sospeso) in carcere per violenza sessuale, adescamento di minorenni online e pedopornografia.