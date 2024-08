Altro che Via della Seta L’eldorado green della Cina in Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chissà se c’entra qualcosa il documento dell’Enea con cui si apriva alla possibilità di acquisto di pannelli a celle fotovoltaiche prodotte da industrie extra europee – leggasi cinesi. Fatto sta che a poche ore dalla notizia rilanciata da Formiche.net è arrivato l’annuncio del ministero del (fu) Made in Italy con cui si aprono le portene al fotovoltaico Made in China, con un “progetto strategico per sviluppare la tecnologiain”, almeno a quanto dice Palazzo Piacentini. Peccato che quel progetto “strategico” sia tutto di matrice cinese. L’accordo Oggi, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, e alla presenza del ministro Adolfo Urso, è stato firmato un memorandum d’intesa tra l’aziendana Bee Solar e la cinese Huasun per avviare una cooperazione strategica nell’industria che produce energia solare.