Allerta meteo in Campania per ondate di calore fino a lunedì 5 agosto

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 2 agosto 2024) E’ stato prorogatol’avviso diinper “di” attualmente in atto. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione, in considerazione del quadroin atto, ha prorogato l’avviso diinper “di” attualmente in attoalle ore 14