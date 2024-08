Alimentazione e sport efficaci per la depressione | lo studio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 agosto 2024) La “terapia dello stile di vita”, che comprende consulenza nutrizionale e attività fisica, è efficace quanto la psicoterapia tradizionale per ridurre lanon grave. A confermarlo è un nuovodei ricercatori del Food and Mood Centre della Deakin Univerisy, pubblicato sul Lancet, che hanno affermato come dietologie e fisiologi esperti in esercizio fisico