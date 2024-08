Ai Jeaux Olympiques vincono gli chignon super cool delle atlete sul podio e dintorni della ginnastica artistica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le Olimpiadi di Parigi regalano infinite ispirazioni di stile per i beauty look targati estate 2024. I grandi protagonistigare di ieri sono stati gli. Dalla Medaglia d’Oro Simone Biles a Rebeca Andrade (Argento) fino a Sunisa Lee (Bronzo), bravissime e impeccabili con i capelli raccolti e un corollario di stylingmoderni. Con menzione d’onore alla nostra Alice Damato, splendido quarto posto in biondo minimal chic.