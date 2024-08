Addio a Feliciano Campi editore di TV Sorrisi e Canzoni e Almanacco Barbanera

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – E' venuto a mancare oggidello storico, che nel 2023 era stato proclamato Commendatore al merito della Repubblica italiana. Amici, collaboratori e dipendenti – si riferisce in una nota – lo ricorderanno per le sue rare qualità umane e professionali, per il rispetto che dimostrava nei confronti delle