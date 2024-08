Accadde una notte così novant’anni fa l’Italia conobbe la comedy hollywoodiana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) La delicata panoramica diluita dentro una morbida carrellata tra le baracche e le roulotte di un “autocampo” (il neologismo nel doppiaggio dell’epoca fascista), ossia un parcheggio attrezzato, chiamata a seguire la figlia di papà viziata, colpì sicuramente gli autori di cinema italiano del tempo sia per la sintassi che per quel realismo anni Trenta che germogliava in Europa tra letteratura (Carlo Bernari,Vladislav Van?ura) e cinema (Jean Renoir, Julien Divivier). L’italo-americano Frank Capra usava la macchina da presa studiando la forza espressiva del piano-sequenza, come in quegli anni ad Hollywood sperimentavano F.W. Murnau (“Sunrise”), Ernst Lubitsch e Howard Hawks. Tutti ci ricordiamo di questa carrellata di ben trenta secondi a seguire la splendida Claudette Colbert, Ellie, intenta a lavarsi nelle docce popolari del campeggio di fortuna.