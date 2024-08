A1 Chiusura notturna uscita stazione di Ferentino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto, sarà chiusa ladi, secondo il seguente programma: -dalle 22:00 dl lunedì 5 alle 2:00 di martedì 6 agosto: inper chi proviene da Napoli. E’ quanto si legge in una nota. In alternativa, si consiglia di uscire alladi Frosinone, al km 624+200; dalle 1:00 alle 5:00 di martedì 6 agosto: inper chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alladi Anagni, al km 603+900, conclude la nota. (Com/Mtr/ Dire)