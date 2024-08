Wwf il primo agosto è l' Overshoot Day 2024 della Terra | consumate tutte le risorse che il pianeta produce in un anno

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilscatta l’ EarthDay, il giorno del sovrasfruttamentocalcolato ognidal Global Footprint Network , che indica come in soli 7 mesi l’umanità abbia già utilizzato ciò che laimpiega 12 mesi per rigenerare. A livello globale stiamo consumando l’equivalente di 1,7 Pianeti all’, cifra che potrebbe arrivare nel 2030 a due pianeti sulla