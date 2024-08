Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Krystal Stoor

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il giorno 25 aprile 2024 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 12 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso da giovanissima, aggravando la sua situazione quando a 16 anni è rimasta incinta. Durante l’episodio, girato nel 2022, la vediamo che vive con le due figlie Rai e Faith, e il fidanzato Damian Marsden,al, la protagonista, ha 36 anni, vive a Menan, Idaho, e all’inizio del suo percorso pesa ben 313 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan tuttavia perderà 84 kg per arrivare a 229 chilogrammi.oggi che fine ha fatto Sembrava che tutto procedesse bene, fino al matrimonio con Damian.