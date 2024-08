Viggo Mortensen confessa | Finché riesco a pagare l’affitto e a far funzionare la mia vita privata tengo duro fino alla prossima sfida

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 1 agosto 2024), dopo i grandi successi come attore, dirige due opere indipendenti molto apprezzate. A noi parla della grande macchina di Hollywood tentata dallo streaming. Della fatica di trovare i finanziamenti per le sceneggiature d’autore. Delle trappole dei social, che sono «un luogo precario». E rivela, senza mezzi termini, la delusione per certe scelte «vergognose» delle case di produzione e le sue preoccupazioni per il futuro del cinema