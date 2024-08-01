Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 20:30 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO 3KM DI CODE PER INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FROSINONE NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO E PIU AVANTI CODE TRA RDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICONO E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E CODE SULLA PONTINA ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO 3KM DI CODE PER INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FROSINONE NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO E PIU AVANTI CODE TRA RDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICONO E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E CODE SULLA PONTINA ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 18:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER MATERIALI DISPERSI SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI. SEMPRE SULLA ROMA NAPOLI SEGNALIAMO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FROSINONE NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA AURELIA E A24 E CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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