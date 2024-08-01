Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 17:45 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER MATERIALI DISPERSI SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E A24 CODE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E APRILIA IN DIREZIONE LATINA E CODE TRA SPIANCETO E IL RACCORDO IN SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 16:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI GALLERIA APPIA MENTRE IN ENTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNESE ALTEZZA LE CASTELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO BLOCCATO PER INCENDIO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA E POCO PIU AVANTI SONO 3 I KM CI CODA QUESTA VOLTA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA ORIVIETO E ATTIGLIANO IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA CIRCOLAZIONE SUL NODO DI ROMA RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A ROMA TERMINI. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma