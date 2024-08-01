Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 12:30 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN DISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SULA PONTINA CODE PER LAVORI, IN DIREIZONE ROMA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO IN DIREZIONE LATINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-VELLETRI I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA CODE IN DIMINUZIONE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’APPIA TRAFFICO SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-VELLETRI I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DI VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI, VERSO L’EUR DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE DA OLGIATA A LA STORTA E IN LOCALITÀ LA GIUSTINIANA AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA NELL’ORDINE DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISSCALI IN TUTTI I CASI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA AUTO IN CODA PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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