Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 11:30 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA CODE IN DIMINUZIONE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’APPIA TRAFFICO SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-VELLETRI I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DI VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI, VERSO L’EUR DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE DA OLGIATA A LA STORTA E IN LOCALITÀ LA GIUSTINIANA AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA NELL’ORDINE DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISSCALI IN TUTTI I CASI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA AUTO IN CODA PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE A SEGUIRE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANCGHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCIA E DELL’AEROPORTO DELL’URBE NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA STATALE PONTINA CODE QUI PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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