Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 10:30 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DI VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI, VERSO L’EUR DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE DA OLGIATA A LA STORTA E IN LOCALITÀ LA GIUSTINIANA AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA NELL’ORDINE DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISSCALI IN TUTTI I CASI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA AUTO IN CODA PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 09:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE A SEGUIRE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANCGHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCIA E DELL’AEROPORTO DELL’URBE NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA STATALE PONTINA CODE QUI PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE A SEGUIRE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANCGHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCIA E DELL’AEROPORTO DELL’URBE NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA STATALE PONTINA CODE QUI PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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