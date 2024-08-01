Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 09:15 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE A SEGUIRE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANCGHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCIA E DELL’AEROPORTO DELL’URBE NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA STATALE PONTINA CODE QUI PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE A SEGUIRE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANCGHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCIA E DELL’AEROPORTO DELL’URBE NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA STATALE PONTINA CODE QUI PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 07:30 - 45 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCOROD ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI AUTO IN CODA PER IL MOMENTO SOLO SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, QUI SI RALLENTA DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE FINO AL 15 SETTEMBRE LA CORSA NAVE DEL MERCOLEDÌ FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 07. romadailynews
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