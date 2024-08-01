Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 08:15 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 07:30 - 45 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCOROD ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI AUTO IN CODA PER IL MOMENTO SOLO SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, QUI SI RALLENTA DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE FINO AL 15 SETTEMBRE LA CORSA NAVE DEL MERCOLEDÌ FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 07. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 20:30 - INFINE, SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI ALL’ALTEZZA DI CANCELLO ARNONE A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI E LIMIAZIONI DI PERCORSO. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA-VITERBO IL SERVIZIO È STATO RIATTIVATO SULLA TRATTA URBANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19:45 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO A TUSCOLANA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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