Veretout dice di NO ALL’ARABIA SAUDITA | rifiutati 12 milioni vuole CONTINUARE in Europa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Jordanha detto di no: respinta un’offerta a doppia cifra,continunare a giocare inL’ex Roma e Fiorentina Jordanè in uscita dal Marsiglia, in piena rivoluzione dopo l’arrivo di De Zerbi. L’Al-Duhail aveva raggiunto un accordo con i francesi per la cessione a titolo definitivo del calciatore. Di