Vendeva online residuati bellici armi e animali esotici impagliati | collezionista denunciato

(Di giovedì 1 agosto 2024) Pavia, 1 agosto 2024 – I militari della Guardia di finanza in collaborazione con la polizia provinciale hannoa piede libero una persona per ricettazione e detenzione illecita di, munizioni,tassidermizzati protetti dalla convenzione Cites e reperti d’interesse archeologico. L’attività è partita individuando su uno dei più noti portatidi annunci privati, chi proponeva in vendita parti di un proiettile dell’artiglieria russa. Considerando la delicatezza e la potenziale pericolosità del materiale in vendita, è stata perquisita l’abitazione del venditore ed è stata così rinvenuta una vastissima collezione di munizioni (fortunatamente inerti), pugnali, bastoni, manganelli, tagliole eda soft air modificate per apparire a tutti gli effetti identiche alle vereda fuoco.