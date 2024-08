Vendetta iraniana | Khamenei ordina attacco diretto contro Israele

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 1 agosto 2024) Articolo pubblicato giovedì 01 Agosto 2024, 08:29 In una mossa che potrebbe aggravare ulteriormente le tensioni già alte in Medio Oriente, il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali, ha emesso un ordineaffinché l’Iran colpisca. Questa decisione è stata presa come rappresaglia per l’uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. La L'articoloproviene da Il Difforme.