Vela Marta Maggetti difende il terzo posto e vola in semifinale nel windsurf alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Missione compiuta. Dopo 14 regate di flotta,ha chiuso in terza posizione assoluta l’Opening Series ottenendo dunque il pass diretto per lanel(classe iQFoil) femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La cagliaritana evita così il quarto di finale e si giocherà domani unsul podio a cinque cerchi nella Medal Series., che aveva come obiettivo di giornata proprio quello di restare nella top3 overall, si è espressa su buoni livelli quest’oggi nelle acque di Marsiglia trovando soprattutto una fondamentale costanza di rendimento e mettendo a referto un parziale di 15-11-9. La campionessa del mondo 2022 ha scartato il piazzamento ottenuto nella prova inaugurale (Course), alzando poi l’asticella negli Slalom successivi e respingendo il tentativo di rimonta della francese Helene Noesmoen.