Vacanze in montagna 73 milioni di presenze d' estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dalla Dolomiti agli Appennini si mantiene forte e stabile l'interesse verso laper leestive. Secondo una ricerca di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima quest'si stimano 6538 mila arrivi (+1,7% rispetto allo stesso periodo del 2023) che, grazie ad una permanenza media di 11,2 giorni, porteranno a superare i 73222 milanelle aree montane e appenniniche italiane (+0,8%), generando un fatturato complessivo di 5 miliardi 565di euro. Fatturato sostenuto anche dall'incremento del 13,8% della spesa che sosterranno i nostri connazionali per effettuare questa tipologia di vacanza. In particolare la- spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico Jfc e responsabile della ricerca - è scelta dal 16% di coloro che, quest'anno, faranno una vacanza durante il periodo estivo.