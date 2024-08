Unicef-Oms ‘48% bimbi allattati al seno in 12 anni aumentati del 10%’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – "Negli ultimi 12, il numero di bambine e bambini di età inferiore ai sei mesi esclusivamentealè aumentato di oltre il 10%. Ciò significa che il 48% dei neonati in tutto il mondo beneficia di questo sano inizio di vita. Ciò si traduce in centinaia di migliaia di bambini L'articolo-Oms,al, in 12delproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.