Un’ex gieffina si racconta | Ho scelto la castità il sesso mi faceva male

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024)è stata ospite del programma di Monica Setta, “Storie di Donne al Bivio” e hato dettagli sulla sua scelta di vita É ormai single da diverso tempo l’exMiriana Trevisan che si èta in un’intervista a Monica Setta per “Storie di Donne al Bivio”. Miriana ha un figlio nato dal suo matrimonio con Pago, naufragato nel 2013, e dopo la relazione durata due anni con lo scrittore Giulio Cavalli, l’ex velina ha deciso che vuole aspettare il vero amore. Nel corso dell’intervista la Trevisan hato di essersi molto avvicinata alla fede e di voler stare lontana dal. «Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare.