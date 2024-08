Ultime Notizie Roma del 01-08-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio era L’incontro più atteso del torneo di pugilato femminile e lo spettacolo non è mancato dopo le polemiche legate alla missione di atleti transgender alle Olimpiadi Angela carini affrontato algerina e maniche le ferite quando sei la prima ripresa la 25enne napoletana ha provato a resistere pochi minuti venendo colpito in pieno volto da un pugno dell’avversaria e decidendo così di abbandonare a causa della forte gestiva in fretta dalla le altreci portano ora a vedere anche la cronaca l’ex presidente della regione Liguria Giovanni Toti è tornato in libertà dopo 80 giorni giudice per le indagini preliminari Paola Fagioni ha Infatti accolto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dal suo avvocato Toti potrei quindi lasciare la sua villa di Amelia di La ...