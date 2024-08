Ultime Notizie Roma del 01-08-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio un’apertura andiamo in Medio Oriente sono iniziati alteram i funerali ufficiali Disney la mia è ucciso nella capitale iraniana da orario missilistico attribuito Israele Iran prepara la risposta è l’uomo dice la sdraio un atto terroristico II Junior Times khamenei ha ordinato di colpire direttamente Israele gli Stati Uniti con il segretario di stato blinken affermano di non essere stati nei coinvolti Informati e insistono per il cessate il fuoco al Gazza come imperativo e immediato a causa dei lavori di potenziamento strutturale programmati sulla rete dell’alta velocità i treni ad agosto viaggeranno a rallentatore sia Trenitalia ti aiuta l’hanno programmato di diverse colpe con tempi di percorrenza più lunghi le tratte maggiormente interessate saranno la Torino Milano Venezia la linea Milano ...