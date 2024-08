Tutti insieme per combattere le mafie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il gruppo consiliare di Medicina di Fratelli d’Italia ha espresso la propria soddisfazione dopo l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale della mozione sul tema della lotta alle. Un’istanza, presentata proprio dal sodalizio di centrodestra della città emiliana, che sancisce l’impegno dell’amministrazione comunale nel ricordo delle vittime e nella previsione di azioni rivolte al contrasto della criminalità organizzata. "Per proseguire ed implementare le proposte educative soprattutto rivolte ai più giovani – hanno detto il capogruppo Rosario Guzzo ed i consiglieri Caterina Cerri e Gianni Tosi –. Ma anche per individuare ogni provvedimento utile al fine di vigilare e perseguire la massima trasparenza amministrativa possibile". Non solo.