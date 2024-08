Trump si allontana dalle sue aspirazioni totalitarie?

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Vi amo tutti. Dovete recarvi alle urne e votare. Tra quattro anni non dovrete votare di più. Sistemeremo tutto per bene e non dovrete votare”. Queste le parole di Donaldin un recente comizio a un gruppo di cristiani al Believers Summit a Palm Beach in Florida. L’annuncio dicontiene un po’ di