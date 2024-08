Trasporti | Bonelli ' Paese nel caos mentre Salvini gioca con il ponte a quando le dimissioni?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "L'Italia è nele il ministro competente,, si occupa di tutto tranne che dei, continuando are con il plastico delsullo Stretto". Lo dice Angelo, deputato di Avs. "Nel mese di agosto, l'Italia è un cantiere a cielo aperto e isono nelpiù totale, con ritardi previsti fino a 2 ore. Una situazione inaccettabile per pendolari e turisti. Oltre alla crisi ormai strutturale dell'Alta Velocità, con l'epicentro a Firenze, anche chi deve viaggiare in autostrada o in aereo saparte ma non saarriva -prosegue-. Per non parlare deimarittimi.