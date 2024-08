Tragico schianto sulla vetrina di un negozio a Milano | morti marito e moglie

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono entrambipoco dopo l’arrivo negli ospedali Niguarda e Policlinico la il58enne e la60enne che a bordo del loro suv Bmw si sono schiantati contro un palo e unadi unin via Alessandro Aleardi all’incrocio con via Paolo Sarpi. A fortissima velocità - per cause da accertare - hanno percorso via Antonio Rosmini urtando i veicoli in sosta. Anche un pedone di