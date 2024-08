Traffico Roma del 01-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024) LuceverdeVerri trovati dalla redazioneancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Tuscolana rallentamenti e code in carreggiata interna tra classe B se c’è l’aria più avanti tra Tiburtina e la A24-teramo anche sulla tangenziale ancora code pere lavori tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che la tangenziale chiusa per lavori tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni sono inevitabili ripercussioni in via eleniana in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore ma soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo e dopo un incendio che ha interessato la collina di Monte Mario restano interdetti al transito Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino chiuse anche ...