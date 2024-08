Traffico Roma del 01-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità alvia Pontina per lavori tra il grana e Castelno code verso Pomezia in direzione dell’Euro appena lizzare la circolazione anche un incidente abbiamo file tra Castelno e Castel di Decima sulla tangenziale est per riqualificazione resta chiuso il tratto di sopraelevata tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni aladiacente di conseguenza ricordiamo che la Entrata di via Prenestina è percorribile solo per chi transita verso San Giovanni per lavori su Corso Francia riduzione di carreggiata tra via Flaminia via di Vigna Stelluti nelle due direzioni non si esclude la formazione di code Dopo il grande incendio di ieri nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio restano chiusi ali viali dei Cavalieri di Vittorio ...