Traffico Roma del 01-08-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 1 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto spostamenti in aumento anche sulle consolari in entratamaggiorcon code su via Flaminia tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti sul Raccordo Anulare ci sono quelle in carreggiata interna tra Casilina Ardeatina file anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti verso la tangenziale est è proprio in tangenziale ricordiamo che resta chiuso fino al 19 agosto il tratto di sopraelevata tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni alin tutta l’aria aria sempre in tangenziale da oggi al fino al primo settembre per l’installazione di nuove barriere tra viale di Tor di Quinto via Salaria personale al lavoro attenzione alla segnaletica non si escludono ripercussione alla viabilità nelle direzioni la polizia locale Ci comunica che a ...