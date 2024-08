Toti esce dai domiciliari l’avvocato | Aspettavamo questo momento un vero momento di liberazione Ora può tornare a fare politica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo tre mesi di restrizione in custodia cautelare ai, Giovannitorna libero in attesa del processo che lo vedrà imputato per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Con le dimissioni dalla carica ricoperta in Regione Liguria sono venute meno le esigenze cautelari: “provvedimento, nelle ultime ore l’attesa è stata più intensa: è stato letteralmente undi– ha commentato a caldo davanti al Tribunale di Genova Stefano Savi, legale dell’ex presidente della Regione Liguria di Giovanni– Il gip dice che sono grandemente scemati i motivi che giustificavano la custodia con la chiusura delle indagini e con le dimissioni, non residuano vincoli, quintipuòo qualsiasi altra attività da uomo libero”.