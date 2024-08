Torino Schuurs NON si opera | le ultime NOVITA’ sul rientro in campo cosa FILTRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lesulle condizioni di Peer, difensore centrale del, dopo il grave infortunio al ginocchio Secondo quanto riportato da La Stampa, Peeravrebbe deciso di non sottoporsi ad un secondo intervento al ginocchio dopo un consulto medico a Londra. Per l’olandese erano infatti emersi nuovi problemi per la rottura del legamento crociato. Nonostante questo apparente