Tennistavolo i favoriti sono in semifinale nel singolo alle Olimpiadi continua la favola di Moregard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Giornata di quarti di finale nei tabelloni dididi Parigi 2024. Poche sorprese cistate nei tabelloni maschili e femminili in questo giovedì. Al maschile ha vinto la testa di serie numero 2 Zhendong Fan che ha sconfitto 4-3 il giapponese Harimoto al set decisivo per 11-7. Affronterà inil padrone di casa Felix Lebrun, vincente anch’esso al set decisivo sul cinese di Taipei Lin (11-6 il parziale finale).della parte alta che sarà invece tra il brasiliano Hugo Calderano che ha battuto il coreano Jang con un secco 4-0 e lo svedesehato il suo percorso pazzesco, facendo fuori l’egiziano Assar dopo che aveva eliminato il numero uno Wang. Al femminile successo per la numero 1 del mondo, la cinese Sun Yingsha che ha regolato con un nettissimo 4-0 la cinese di Taipei Cheng.