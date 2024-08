Temptation Island Simone Dell’Agnello svela come stanno le cose tra lui e Vittoria Bricarello

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 agosto 2024)è sicuramente uno dei tentatori dell’ultima stagione diche più di tutti ha fatto discutere. Il suo rapporto con l’ex fidanzataBricanello infatti ha parecchio fatto mormorare il web, in quanto spesso reputato “troppo spinto”. I due però non hanno mai negato di aver avuto una forte sintonia e alchimia fisica all’interno del villaggio, che è proseguita anche fuori una volta spente le telecamere di Canale 5. A raccontareè approdato all’interno del villaggio delle tentazioni è stato proprioche ieri ha risposto ad un box domande su Instagram: Mi ha iscritto mia sorella ai casting. Non stavo più giocando a calcio, ero single, ho detto “vabbè vado, figurati se mi prendono” E così è iniziato il viaggio anche diche i primissimi giorni aveva legato con un’altra fidanzata: Siria Pingo.