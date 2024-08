Temporali e aria fresca in arrivo poi tornerà il grande caldo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Aumento dell'instabilità consparsi nei prossimi giorni con flessione delle temperature, ma poiil. I prossimi giorni vedranno un aumento dell'instabilità in particolare sulle regioni del nord Italia: nuvolosità in sviluppo con acquazzoni ein movimento dai rilievi verso le pianure. Più asciutto al centro-sud almeno fino al weekend quando anche qui, soprattutto sulle zone interne, non mancherà qualche temporale sparso. Temperature in flessione, dunque, con l'del primo fine settimana di agosto ma su valori che saranno al più in linea con le medie del periodo e neanche per molto tempo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano infatti un nuovo rialzo termico nel corso della prossima settimana con valori di temperatura simili a quelli registrati negli ultimi giorni.