Taxi a Roma via libera al concorso per mille nuove licenze | presto il bando

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sì della Giunta capitolina, entro il Giubileo saranno oltre 9mila i mezzi disponibili Viadalla Giunta capitolina all’indizione di unpubblico per il rilascio di. Le linee di indirizzo per lo svolgimento delLa Giunta capitolina ha approvato contestualmente le seguenti linee di indirizzo per lo svolgimento del