Studente 16enne abbandonato in Africa dal padre dopo aver confessato di essere gay

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un giovane di 16 anni,di un liceo scientifico a Milano, è stato portato in Togo dalrivelato la propria omosessualità. Inizialmente presentato come una vacanza, il viaggio si è rivelatoun esilio. Il, convinto che il figlio dovesse "curarsi" dall'gay, gli ha sottratto il passaporto per impedirgli di tornare in Italia. L'articoloindaldigay .