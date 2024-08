Stratosferico Giovanni De Gennaro | oro Italia nella canoa slalom

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Arriva un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una medaglia d'oro! De Gennaro trionfa al termine di una gara emozionante che ha visto l'azzurro fermare il cronometro in 88.22 davanti al francese Titouan Castryck (88.42) e allo spagnolo Pau Echaniz (88.87). Il canoista bresciano riporta l'Italia a medaglia 12 anni dopo Molmenti. Per l'Italia è la 13° medaglia di questa edizione: 4 ori, 6 argenti, 4 bronzi.