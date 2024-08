Spotify ripristina i testi senza limiti per gli utenti gratuiti

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di giovedì 1 agosto 2024) per gliha fatto marcia indietro sulla decisione di limitare la visualizzazione deia tre canzoni al mese per gli. Dopo aver ricevuto numerose critiche, la piattaforma di streaming musicale ha deciso dire la possibilità di vedere ianche per coloro che non sottoscrivono un