Serie di incidenti stradali nella provincia di Arezzo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alle ore 1 di stanotte, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente stradale avvenuto nel Comune di Pieve Santo Stefano, sulla SP 50. Un’auto è stata coinvolta in un sinistro che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro, un’automedica, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 2. Un uomo di 35 anni è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti. Altro incidente sul raccordo– Battifolle Ieri mattina, intorno alle 8.30, un altro incidente ha richiesto l’intervento del 118, questa volta sul raccordo– Battifolle all’altezza di Ponte a Chiani.