Scienza | a ‘Misurare il mondo’ ci pensa il Cicap Fest con la VII edizione a Padova

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – In un’epoca complessa come la nostra è cruciale possedere gli strumenti giusti per comprendere e analizzare quanto accade intorno a noi e interpretare il racconto che ne viene dato. Per questo il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze () dedica la settimadel proprioival, che si svolgerà adall’11 al 13 ottobre 2024, al tema Misurare il mondo. Tra i protagonisti internazionali sono attesi Joe Schwarcz, professore di chimica della McGill University di Montreal, e James Vincent, giornalista e scrittore esperto di intelligenza artificiale e robotica (autore di Oltre misura, Mondadori, 2024). Anche quest’anno, ilival sarà preceduto dalEdu, che da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre dedicherà a insegnanti e studenti un ricco palinsesto con numerosi eventi. Gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.