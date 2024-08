Scienza | a ‘Misurare il mondo’ ci pensa il Cicap Fest con la VII edizione a Padova

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – In un’epoca complessa come la nostra è cruciale possedere gli strumenti giusti per comprendere e analizzare quanto accade intorno a noi e interpretare il racconto che ne viene dato. Per questo il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze () dedica la settimadel proprioival, che si svolgerà a